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ЗАЭС планирует получить лицензии на эксплуатацию шести энергоблоков за три года

Руководство Запорожской АЭС запланировало получить российские лицензии
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Reuters

Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) планирует завершить процесс получения российских лицензий на эксплуатацию всех шести энергоблоков к 2028 году. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью ТАСС.

По словам Черничука, опыт работы ЗАЭС может быть использован в инструкциях по эксплуатации атомных станций в условиях боевых действий. Он отметил, что все оборудование станции находится в исправном состоянии.

«Мы приводим оборудование в соответствие с лицензионными требованиями и федеральным законодательством. С 2025 по 2028 год мы планируем получить лицензии на эксплуатацию энергоблоков», — рассказал Черничук. Он добавил, что ведется серьезный процесс изменения организационной структуры, который затрагивает каждого сотрудника — у многих изменятся названия должностей, а некоторые функции будут переданы подрядным организациям.

Директор также напомнил, что до конца 2025 года ЗАЭС должна получить лицензию на эксплуатацию первого энергоблока, так как срок действующей лицензии истекает в декабре 2025 года.

20 декабря ЗАЭС впервые сообщила о получении первой российской лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию радиационных источников, выданной на срок 10 лет в соответствии с российским законодательством в области атомной энергии. Ростехнадзор не нашел нарушений на станции и предоставил лицензию, позволяющую ЗАЭС эксплуатировать установки и аппараты с радиоактивными веществами.

Также на ЗАЭС опровергли данные о повышении уровня радиации в Энергодаре.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и состоит из шести энергоблоков общей мощностью 6 ГВт, что делает ее крупнейшей атомной станцией в России и Европе. С сентября 2022 года все блоки ЗАЭС остановлены.

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