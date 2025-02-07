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В Кремле оценили слова о желании Трампа добиться перемирия на Украине до переговоров

Песков: нет желания отвечать на каждое сообщение из США по конфликту на Украине
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Maxim Shemetov/Reuters

Кремлю пока нечего добавить к сообщениям о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы сначала добиться перемирия на Украине, а уже потом приступить к переговорам об урегулировании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Много сообщений, которые потом опровергаются, поэтому нет возможности и желания на каждое подобное сообщение реагировать», — сказал Песков.

По его словам, чего-то субстантивного на этот счет пока нет. Представитель Кремля призвал просто набраться терпения.

До этого спецпредставитель Трампа по РФ и Украине Кит Келлог заявил New York Post, что в первую очередь президент США планирует остановить боевые действия и только затем приступить к реализации переговорного процесса и сделке с Киевом о редкоземельных металлах.

Келлог считает, что сейчас санкции против России находятся на отметке «три» по шкале от 1 до 10, поэтому есть еще возможность для их ужесточения. Это дало бы возможность «что-то предпринять» для остановки боевых действий.

Ранее Трамп заявил, что мирное соглашение будет «хорошим» для России и Украины.

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