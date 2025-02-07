В Кремле оценили слова о желании Трампа добиться перемирия на Украине до переговоров

Кремлю пока нечего добавить к сообщениям о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы сначала добиться перемирия на Украине, а уже потом приступить к переговорам об урегулировании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Много сообщений, которые потом опровергаются, поэтому нет возможности и желания на каждое подобное сообщение реагировать», — сказал Песков.
По его словам, чего-то субстантивного на этот счет пока нет. Представитель Кремля призвал просто набраться терпения.
До этого спецпредставитель Трампа по РФ и Украине Кит Келлог заявил New York Post, что в первую очередь президент США планирует остановить боевые действия и только затем приступить к реализации переговорного процесса и сделке с Киевом о редкоземельных металлах.
Келлог считает, что сейчас санкции против России находятся на отметке «три» по шкале от 1 до 10, поэтому есть еще возможность для их ужесточения. Это дало бы возможность «что-то предпринять» для остановки боевых действий.
Ранее Трамп заявил, что мирное соглашение будет «хорошим» для России и Украины.