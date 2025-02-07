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Трамп заявил, что мирное соглашение будет «хорошим» для России и Украины

Келлог: Трамп считает, что мирное соглашение будет хорошим для России и Украины
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Jeenah Moon/Reuters

Возможно заключение мирного соглашения по Украине, которое будет «хорошим» как для Москвы, так и для Киева. Об этом, как сообщил The New York Post спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, американский лидер заявлял еще в сентябре.

«В сентябре Трамп обсудил реалии приведения к переговорам Украины и России, отметив, что «время пришло...» для мирного соглашения и что возможно заключение соглашения «которое будет хорошим для обеих сторон»», — подчеркнул он.

При этом Келлог также говорил о том, что России и Украине придется пойти на компромиссы в целях решения украинского конфликта.

Спецпосланник подчеркнул, что вся администрация Трампа работает над решением украинского конфликта. Американский лидер хочет «остановить кровопролитие» до начала переговоров по урегулированию на Украине, сообщил он.

Ранее американский дипломат рассказал об идеях Трампа по решению конфликта на Украине.

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