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На Украине выразили надежду на сотрудничество с США

Ермак заявил, что на Украине надеются на стратегическое сотрудничество с США
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Shannon Stapleton/Reuters

На Украине надеются на стратегическое сотрудничество с США, но еще не ведут переговоры о предоставлении американцам прав на украинские редкоземельные элементы. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает Associated Press.

«Мы хотим, чтобы американцы смотрели на нас не только как на демократию, которой они помогли выжить во время этой ужасной войны России против Украины. Но и как на очень важного и очень интересного стратегического партнера в будущем», — заявил Ермак.

3 февраля Трамп связал продолжение поддержки Украины США с контрактами на добычу украинских редкоземельных минералов, таких, как титан и литий. Поскольку возможность такого обмена уже поднималась в «плане победы» Зеленского, американский лидер предположил, что в Киеве согласны пойти на такую сделку. 4 февраля Зеленский заявил, что желание Трампа получить редкоземельные металлы Украины справедливо.

Ранее Рогов заявил, что Зеленский обманул Трампа по вопросу о редкоземельных металлах.

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