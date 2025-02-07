На Украине российского генерала заподозрили в ограблении ЧАЭС

Следователи национальной полиции Украины объявили подозрение российскому генерал-майору в ограблении Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале органа исполнительной власти.

Согласно заявлению украинской полиции, речь идет о заместителе начальника войск радиохимической безопасности по вооружению и научно-исследовательской работе Алексее Ртищеве. Уточняется, что в ходе расследования были изучены более 700 тысяч видеозаписей с камер видеонаблюдения, допрошено около 100 свидетелей и проведено более сотни следственных экспериментов.

Украинская сторона подозревает российского генерал-майора в совершении преступления по статье о нарушении законов и обычаев войны, наказание по которой может составлять до 12 лет лишения свободы.

В конце января Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения трем генералам и двум полковникам из состава Военно-воздушных сил Российской Федерации в связи с их предполагаемой причастностью к военным преступлениям. СБУ заявила, что все пятеро обвиняются по статье «Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

Ранее в России заочно обвинили бывшего главу СБУ.