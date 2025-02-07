В заявлениях команды президента США Дональда Трампа прослеживается, что он старается в этом вопросе выступать с позиции силы и оказывать давление на обе стороны. Это, однако, крайне наивный подход, который не учитывает обстановку, заявил политолог Иван Мезюхо.

Так он в беседе с RT оценил заявление спецпосланника американского лидера по Украине Кита Келлога о том, что сделка по решению конфликта будет «приемлемой для обеих сторон». По мнению политолога, Трамп не отступает от намерения выступать со стороны силы и давить как на Россию, так и на Украину.

«Это очень наивный подход к текущему конфликту, далёкий от реального понимания ситуации, — подчеркнул Мезюхо. — Американцы не понимают, что Россию «нельзя ставить вровень с киевским режимом».

Киев знает о том, что все равно придется договариваться и искать компромисс, однако в сегодняшних обстоятельствах не может подобрать слова, чтобы объяснить жителям неизбежность отказа от того, что они выставляли «принципами», считает политолог. По его мнению, именно поэтому украинский лидер Владимир Зеленский уже не раз менял свою позицию.

«Самый красноречивый факт проявления этого изменения — заявление главаря киевской клики о том, что он якобы не запрещал себе переговоры [с Россией]», — заключил эксперт.

Напомним, Кит Келлог заявил, что России и Украине придется пойти на компромиссы для решения конфликта. При этом он подчеркнул, что Трамп хочет «остановить кровопролитие» до начала переговоров по урегулированию на Украине. Зеленский в свою очередь на днях заявил, что готов к переговорам. Однако в Кремле назвали это пустыми словами, так как он сам их запретил, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Американский дипломат ранее рассказал об идеях Трампа по решению конфликта на Украине.