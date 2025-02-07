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Верховный лидер Ирана пригрозил ответить США в случае угрозы с их стороны

Хаменеи: опыт Ирана показывает, что переговоры с США неразумны
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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что опыт доказал, что переговоры с Соединенными Штатами «не являются разумными, мудрыми или благородными». Его слова передает Reuters.

Он предупредил, что если США будут угрожать безопасности Ирана, «мы будем угрожать их безопасности».

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что он хотел бы заключить с Ираном соглашение по ядерной сделке, Хаменеи отметил, что в прошлом Тегеран шел на уступки, но Вашингтон разрушил соглашение. Во время своего предыдущего президентского срока в 2018 году Трамп вывел страну из ядерного соглашения Тегерана с мировыми державами от 2015 года и вновь ввел санкции, которые нанесли ущерб экономике страны.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил Reuters, что Иран готов предоставить США шанс разрешить споры.

5 февраля Трамп сообщил, что Вашингтон намерен применить агрессивную политику санкционных ограничений в отношении Ирана, чтобы он не смог экспортировать нефть.

Ранее Трамп подписал указ о восстановлении давления на Иран.

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