Требование украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении его стране ядерного оружия — это наглость, считает вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я часто говорил, что настоящие украинцы страдают. Но не страдают те, которые торчат в Монако, Каннах или других западных местах отдыха. Оказывается, что Зеленский врал и вчера еще имел наглость сказать, что Украине нужно ядерное оружие, если она не будет в НАТО», — сказал зампред парламента.

По словам Данко, президент Украины «потерял разум». Он также выразил надежду, что Россия и США решат украинский конфликт без участия Зеленского.

4 февраля Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть республику в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности.

Он посетовал, что вступление страны в Североатлантический альянс может затянуться на десятилетия. В таком случае, по его словам, возникает вопрос, как Украина будет защищаться. В связи с этим Зеленский призвал предоставить Киеву ядерное оружие.

В Кремле назвали слова украинского президента граничащими с безумием.

Ранее Такер Карлсон выступил за прекращение существования НАТО.