Сотни британских компаний перейдут на четырехдневную рабочую неделю

В Великобритании 200 работодателей переведут всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет издание The Guardian.
Отмечается, что из 200 компаний 30 работают в сфере маркетинга, 29 являются благотворительными организациями или НПО, еще 22 работают в сфере бизнеса. 59 компаний базируются в Лондоне.
«Четырехдневная рабочая неделя дает людям свободу жить более счастливой и полноценной жизнью. Четырехдневная неделя без потери в зарплате может стать беспроигрышным вариантом как для работников, так и для работодателей», — говорится в материале.
Недавно глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия может постепенно перейти к четырехдневной рабочей неделе.
В ноябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю одному из родителей в многодетной семье.
Ранее врач рассказал, что четырехдневная рабочая неделя может навредить психике.