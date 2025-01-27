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Сотни британских компаний перейдут на четырехдневную рабочую неделю

В Британии 200 компаний перейдут на четырехдневную рабочую неделю
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Великобритании 200 работодателей переведут всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет издание The Guardian.

Отмечается, что из 200 компаний 30 работают в сфере маркетинга, 29 являются благотворительными организациями или НПО, еще 22 работают в сфере бизнеса. 59 компаний базируются в Лондоне.

«Четырехдневная рабочая неделя дает людям свободу жить более счастливой и полноценной жизнью. Четырехдневная неделя без потери в зарплате может стать беспроигрышным вариантом как для работников, так и для работодателей», — говорится в материале.

Недавно глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия может постепенно перейти к четырехдневной рабочей неделе.

В ноябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю одному из родителей в многодетной семье.

Ранее врач рассказал, что четырехдневная рабочая неделя может навредить психике.

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