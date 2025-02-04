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В ВСУ рассказали о массовом переводе военных специалистов в пехоту

«Украинская правда»: ВСУ переводят в пехоту около 50 тыс. военных
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская армия перевела около 50 тыс. военнослужащих всех родов войск в пехоту. Об этом сообщил неназванный украинский военный, передает издание «Украинская правда».

В публикации говорится, что соответствующий приказ подписал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 11 января.

«Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты», — заявил источник.

По данным издания, ротация в ВСУ не проводилась с 2022 года, однако на данный момент у командования есть четкий план проведения операции.

До этого Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности ВСУ в людях. Так он отреагировал на ситуацию с переводом персонала, обслуживающего самолеты, в пехотные подразделения. Он подчеркнул, что речь не идет о специалистах высокой квалификации.

В декабре издание The Guardian сообщало, что ВСУ все больше комплектуются пожилыми и неопытными солдатами, поскольку президент Украины Владимир Зеленский сопротивляется призывам администрации Джо Байдена снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

Ранее в ВСУ пожаловались на отсутствие ротации военных в Курской области.

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