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В России призвали компенсировать многодетным пошлину при ввозе автомобиля в Россию

В ГД предложили компенсировать многодетным пошлину при ввозе автомобиля в РФ
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Илья Наймушин/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов направил письмо премьеру России Михаилу Мишустину, предложив компенсировать многодетным семьям таможенную пошлину при ввозе на территорию РФ автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть вопрос компенсации один раз в пять лет за счет бюджета таможенной пошлины и утилизационного сбора, уплаченных семьей при ввозе автотранспортного средства из-за рубежа», — говорится в документе.

По мнению Леонова, сегодня многодетной семье купить в России вместительный, рационально укомплектованный автомобиль, рассчитанный на семь мест, практически невозможно.

Он отметил, что такая семья может купить машину из ЕАЭС и других зарубежных стран.

«Размер таможенных платежей и утилизационного сбора на автомобили в некоторых случаях может достигать около 50% стоимости автотранспортного средства», — утверждается в публикации.

До этого управляющий партнер центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов сообщил, что при ввозе автомобиля в Россию таможня может отказать в принятии заявленной таможенной стоимости автомобиля.

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