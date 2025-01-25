Россиянам рассказали, насколько дешевеют китайские авто за год

Mains Lab: китайские автомобили теряют в цене до 50% за год

В России китайские автомобили за год могут потерять до 50% своей изначальной стоимости. Об этом журналу «За рулем» рассказал руководитель направления технической экспертизы Mains Lab Владимир Куликов.

«Тройка лидеров российского рынка (Chery, Geely, Haval) часто используются в такси и каршеринге, это первый показатель того, что падение стоимости на годовалый автомобиль будет значительным и может составлять до 50%», — предупредил эксперт.

Куликов заметил, что если машины имела только одного собственника, у нее небольшой пробег и в целом она находится в хорошем состоянии, то показатель снижается до 30%. Но с учетом повышения цен на автомобили, потеря в стоимости может быть еще меньше.

«С учетом постоянного роста цен на китайские автомобили у дилеров, потеря в деньгах у продавца составит меньше 30%, ведь год или полтора назад он мог покупать этот автомобиль новым на 10-15% ниже сегодняшней цены в салоне. Менее всего теряют в цене самые популярные модели автомобилей», — пояснил эксперт.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще остальных марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, как подорожали популярные автомобили в РФ за год.