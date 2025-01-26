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Россиянам назвали причины подорожания автомобиля после ввоза в РФ

Автоэксперт Светлов: на стоимость ввезенного в РФ авто влияют складские расходы
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Global Look Press

При ввозе автомобиля в Россию таможня может отказать в принятии заявленной таможенной стоимости автомобиля. Об этом журналу «За рулем» рассказал управляющий партнер центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов.

«При расчете стоимости конечной цены автомобиля в условиях действующих санкционных и торговых ограничений возможно непредвиденное увеличение расходов, в первую очередь, в части логистики и издержек на проведение платежей за товар», — сообщает специалист.

По словам эксперта, стоимость ввезенного в Россию автомобиля формируется из закупочной стоимости, расходов на доставку, на страхование, на оплату услуг таможенного представителя, на сертификацию и адаптацию автомобиля, таможенных платежей, а также из складских и конвертационных расходов.

Специалист отмечает, что таможня может отказать в принятии заявленной таможенной стоимости и доначислить соответствующие платежи. В такой ситуации таможенные органы ссылаются на то, что стоимость данной машины отличается от стоимости аналогичных автомобилей, ввезенных другими импортерами.

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