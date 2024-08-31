Украинское посольство в Гааге заподозрили в поисках наемников

Украинское посольство в Гааге может продолжать поиски иностранных наемников для их последующей вербовки для участия в боевых действиях. Об этом заявил глава дипломатической миссии РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости.

По его словам, впервые подобная ситуация возникла в марте 2022 года. Тогда представительство Киева сообщило о большом числе голландцев, которые изъявили желание вступить в так называемый Иностранный легион.

«Можно предположить, что посольство в Гааге, как и другие украинские дипмиссии, например, в Аргентине, продолжает эту деятельность (поиск наемников. — «Газета.Ru») и по сей день», — подчеркнул Тарабрин.

Посол обратил внимание, что официальная Гаага предпочитает не комментировать участие иностранных наемников в украинском конфликте. И в первую очередь это касается присутствия на поле боя граждан Нидерландов.

Как сказал дипломат, обычно власти королевства ссылаются на отсутствие у них соответствующей информации. При этом в СМИ уже не раз появлялись данные о ликвидированных на Украине голландских наемниках. К текущему моменту их уже как минимум трое.

Ранее американский профессор признал участие граждан США в боевых действиях на стороне Украины.