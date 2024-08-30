Американцы воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и принимают решения о стратегии. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.
По словам эксперта, Соединенные Штаты находятся в состоянии «горячей войны».
«Мы <...> не только поставляем оборудование, финансируем, имеем стратегию, цели, советуем, но еще и располагаем персоналом на Украине. Они необязательно в американской форме, иногда они называются наемниками, иногда просто не опознаны», — сказал он.
30 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически превратились в сторону конфликта между Россией и Украиной, повышая градус напряженности. Таким образом она прокомментировала разрешение Вашингтона Киеву использовать американское оружие в Курской области.
В тот же день бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что возможность ВСУ наносить удары по территории России ведет к максимальной эскалации украинского конфликта.
Также он задался риторическим вопросом, когда конгресс США предоставил президенту США Джо Байдену разрешение на начало «прямой войны с Россией».
Ранее Сакс заявил, что Украина проигрывает на поле боя.