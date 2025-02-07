Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США ожидают массовые сокращения в минздраве

WSJ: министерство здравоохранения США ждут массовые сокращения
close
Sergey Mikheev/Shutterstock/FOTODOM

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа намерена уволить тысячи сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные на источники.

По их информации, администрация президента США уже готовит исполнительный указ, после подписания которого Центры по контролю и профилактике заболеваний, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, а также другие ведомства при минздраве Соединенных Штатов должны будут сократить свой штат сотрудников.

Ожидается, что указ могут подписать на следующей неделе, когда перестанет действовать предложение об отсроченном увольнении. В этом случае сотрудники федерального правительства смогут покинуть свои должности по собственному желанию в обмен на сохранение заработной платы за восемь месяцев.

В конце января сообщалось, что чиновникам федерального правительства США пообещали предоставить компенсации в размере зарплаты за восемь месяцев, если они напишут заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее возглавляемое бизнесменом Илоном Маском министерство заявило, что экономит для властей США около $1 млрд в день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами