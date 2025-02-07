В США ожидают массовые сокращения в минздраве

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа намерена уволить тысячи сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные на источники.

По их информации, администрация президента США уже готовит исполнительный указ, после подписания которого Центры по контролю и профилактике заболеваний, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, а также другие ведомства при минздраве Соединенных Штатов должны будут сократить свой штат сотрудников.

Ожидается, что указ могут подписать на следующей неделе, когда перестанет действовать предложение об отсроченном увольнении. В этом случае сотрудники федерального правительства смогут покинуть свои должности по собственному желанию в обмен на сохранение заработной платы за восемь месяцев.

В конце января сообщалось, что чиновникам федерального правительства США пообещали предоставить компенсации в размере зарплаты за восемь месяцев, если они напишут заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее возглавляемое бизнесменом Илоном Маском министерство заявило, что экономит для властей США около $1 млрд в день.