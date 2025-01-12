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Риттер предупредил, что США могут потерять важнейший регион из-за БРИКС

Экс-разведчик Риттер: членство Филиппин в БРИКС лишит США позиций в Тихом океане
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Sergey Elagin/Picvario Media/Global Look Press

Потенциальное вступление Филиппин в БРИКС представляет угрозу для позиций Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). С таким заявлением выступил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.

Он призвал наблюдать за Филиппинами, потому что «они не будут просто сидеть в одиночестве», а вступят в БРИКС. Такое развитие событий приведет к концу «позиций Америки в Тихом океане», считает эксперт.

По словам Риттера, Манила не будет сидеть сложа руки, когда многие ее соседи вступают в БРИКС. Экс-разведчик напомнил, что с организацией связаны три крупнейших страны региона – Индонезия, Малайзия и Таиланд.

«Это очередной регион, где <...> США, по их собственному мнению, играют доминирующую роль. Но вступление Индонезии, Малайзии и Таиланда означает, <...> что БРИКС станет в нем главным», — предрек он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024-м занимала пост председателя организации, ее председательство проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Ранее на Филиппинах высказались насчет взаимоотношений с Россией.

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