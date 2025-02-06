Белый дом собирается уволить тысячи работников минздрава США

Белый дом работает над указом об увольнении тысяч сотрудников министерства здравоохранения. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), а также Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и другие учреждения здравоохранения должны будут сократить определенный процент сотрудников.

«Чиновникам было приказано подготовить списки сотрудников, которые играют важную роль в ведомстве и должны быть сохранены, и сотрудников, которыми можно пожертвовать», — пишет WSJ.

Как утверждает издание, указ может быть подписан уже на следующей неделе, но Белый дом также может принять решение о том, чтобы не продолжать реализацию этих планов.

Незадолго до этого телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник в Белом доме, что множество государственных служащих в США согласились на предложение администрации президента Дональда Трампа уволиться с выходным пособием. По меньшей мере 40 тысяч человек положительно отреагировали на предложение властей уволиться по собственному желанию. За это, как ожидается, они планируют получить восьмимесячное выходное пособие.

Ранее Трамп пообещал уволить чиновников в правительстве США, работающих вне офиса.