Лидер немецкой левой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт обвинила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в создании условий для роста популярности правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав ее «матерью» АдГ. Своим мнением Вагенкнехт поделилась в интервью агентству DPA.

Политик заявила, что политика Меркель в сфере миграции привела к полной потере контроля в вопросе миграции и стала основным фактором, способствовавшим успеху АдГ.

Вагенкнехт выразила уверенность, что без миграционной политики Меркель АдГ не смогла бы пройти в бундестаг в 2017 году и, вероятно, вообще не существовала бы сегодня.

На недавнем мероприятии, организованном газетой Zeit, Меркель признала влияние роста числа беженцев на популярность АдГ, но отказалась брать на себя ответственность за ее нынешний рейтинг (около 20%), напомнив, что на момент ее ухода с поста канцлера в 2021 году он составлял 11%.

До этого правая партия «Альтернатива для Германии» включила в свою предвыборную программу требование отмены санкций в отношении России и восстановления газопроводов «Северные потоки».

Ранее Меркель призвала не допустить победы России на Украине.