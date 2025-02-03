Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Партия «Альтернатива для Германии» призвала снять санкции с России

Немецкая партия АдГ включила в предвыборную программу призыв снять санкции с РФ
close
Global Look Press

Правая партия «Альтернатива для Германии» включила в свою предвыборную программу требование отмены санкций в отношении России и восстановления газопроводов «Северные потоки». Об этом говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам 3 февраля, передает РИА Новости.

«Санкции против РФ дополнительно поставили доступное энергоснабжение Германии под угрозу. Наша страна больше не является конкурентоспособной на международном уровне», — считают в партии.

Утверждается, что Россия десятилетиями являлась надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения ФРГ.

«Восстановление беспрепятственной торговли с Россией включает немедленное снятие экономических санкций против России», — говорится в программе партии.

В январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Европейского союза пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций. По его мнению, антироссийские санкции уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.

Ранее эксперт раскрыл, какие санкции США могут снять с приходом Трампа.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами