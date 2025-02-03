Немецкая партия АдГ включила в предвыборную программу призыв снять санкции с РФ

Правая партия «Альтернатива для Германии» включила в свою предвыборную программу требование отмены санкций в отношении России и восстановления газопроводов «Северные потоки». Об этом говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам 3 февраля, передает РИА Новости.

«Санкции против РФ дополнительно поставили доступное энергоснабжение Германии под угрозу. Наша страна больше не является конкурентоспособной на международном уровне», — считают в партии.

Утверждается, что Россия десятилетиями являлась надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения ФРГ.

«Восстановление беспрепятственной торговли с Россией включает немедленное снятие экономических санкций против России», — говорится в программе партии.

В январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Европейского союза пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций. По его мнению, антироссийские санкции уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.

Ранее эксперт раскрыл, какие санкции США могут снять с приходом Трампа.