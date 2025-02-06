Решение Германии продолжать покупку российского газа после воссоединения Крыма с Россией не было ошибкой. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью изданию Zeit.

«Не было ошибкой еще несколько лет получать дешевый газ», — заявила бывший канцлер.

Меркель добавила, что затем последовало верное решение разорвать энергетические отношения с Россией. Экс-канцлер отметила, что до конфликта с Россией Украина не выступала против снабжения европейских стран российским газом, а лишь хотела, чтобы этот газ шел через украинскую территорию.

Меркель указала, что в случае, если бы она высказалась в то время о прекращении закупок газа, Украина могла перестать получать деньги за транзит, и в итоге экс-канцлера бы раскритиковали.

Меркель среди прочего подчеркнула, что, учитывая обстановку в мире, европейским странам следует держаться вместе и она стремилась к этому «те 16 лет, что была в должности канцлера».

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Германия сыграла свою роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, когда не стала выполнять Минские соглашения. Глава российского МИД напомнил, как ФРГ и Франция заявляли, что они гаранты соглашений, потом Меркель заявила, что Берлин не планирует выполнять Минские договоренности, так как это был способ потянуть время.

Ранее Меркель в ее же партии посоветовали молчать.