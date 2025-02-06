Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Меркель заявила, что решение покупать газ у РФ после 2014 не было ошибкой

Меркель назвала верным решение продолжать покупать газ из РФ после 2014 года
close
IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Решение Германии продолжать покупку российского газа после воссоединения Крыма с Россией не было ошибкой. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью изданию Zeit.

«Не было ошибкой еще несколько лет получать дешевый газ», — заявила бывший канцлер.

Меркель добавила, что затем последовало верное решение разорвать энергетические отношения с Россией. Экс-канцлер отметила, что до конфликта с Россией Украина не выступала против снабжения европейских стран российским газом, а лишь хотела, чтобы этот газ шел через украинскую территорию.

Меркель указала, что в случае, если бы она высказалась в то время о прекращении закупок газа, Украина могла перестать получать деньги за транзит, и в итоге экс-канцлера бы раскритиковали.

Меркель среди прочего подчеркнула, что, учитывая обстановку в мире, европейским странам следует держаться вместе и она стремилась к этому «те 16 лет, что была в должности канцлера».

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Германия сыграла свою роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, когда не стала выполнять Минские соглашения. Глава российского МИД напомнил, как ФРГ и Франция заявляли, что они гаранты соглашений, потом Меркель заявила, что Берлин не планирует выполнять Минские договоренности, так как это был способ потянуть время.

Ранее Меркель в ее же партии посоветовали молчать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами