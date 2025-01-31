Ангеле Меркель в ее же партии посоветовали молчать после слов о мигрантах

Меркель резко раскритиковали в ее же партии из-за позиции по мигрантам

Экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель следует воздержаться от критики миграционного курса, который предлагается блоком Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), именно при Меркель начался кризис с беженцами. Об этом заявил член ХДС, экс-глава МО Германии Руперт Шольц, передает Bild.

«Великая дилемма, в которой сейчас оказалась ХДС и которую пытается исправить Фридрих Мерц, была заложена фрау Меркель десять лет назад во время кризиса беженцев — и причем с нарушением как немецкого, так и европейского права», - подчеркнул экс-министр.

По словам бывшего главы МО, Меркель «следовало бы воздержаться от комментариев, когда ее собственная партия пытается всё это исправить».

До этого Меркель подвергла резкой критике своего однопартийца, кандидата в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за голосование по резолюции по ужесточению миграционной политики.

Бундестаг проголосовал за введение постоянного пограничного контроля в Германии. Данную инициативу для борьбы с нелегальной миграцией выдвинул оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

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