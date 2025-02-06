Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что США приняли готовность Киева «продать Украину с молотка»

Захарова сравнила с командой «апорт» слова Трампа о металлах на Украине
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с командой «апорт» заявление президента США Дональда Трампа о том, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга.

«Вы знаете, то, что сказал [Владимиру] Зеленскому президент США Трамп, не очень похоже даже на сделку, это похоже на команду «апорт». А эта команда киевским режимом отработана», — отметила представитель российского дипведомства.

Захарова добавила, что судя по всему, президент США просто принял во внимание готовность Киева «пустить Украину с молотка» и сделать это ради сохранения американской военной и финансовой помощи. Также дипломат сделала вывод, что Трамп принял решение подойти к украинскому конфликту с «коммерческой точки зрения».

Среди прочего представитель МИД РФ указала на давнюю заинтересованность США в природных богатствах Украины. С помощью коррумпированного киевского режима Вашингтон сумел без особых усилий завладеть сельским хозяйством, включая плодородные земли, а затем пожелав завладеть и недрами.

До этого Захарова высказалась о том, что тем странам, которые желают получить украинские ресурсы, следует проверить, какие территории еще находятся под контролем Киева.

4 февраля глава Белого дома заявил, что готов продолжить поддержку Украины в случае, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп проводит колониальную политику в отношении Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами