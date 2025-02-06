Захарова сравнила с командой «апорт» слова Трампа о металлах на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с командой «апорт» заявление президента США Дональда Трампа о том, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга.

«Вы знаете, то, что сказал [Владимиру] Зеленскому президент США Трамп, не очень похоже даже на сделку, это похоже на команду «апорт». А эта команда киевским режимом отработана», — отметила представитель российского дипведомства.

Захарова добавила, что судя по всему, президент США просто принял во внимание готовность Киева «пустить Украину с молотка» и сделать это ради сохранения американской военной и финансовой помощи. Также дипломат сделала вывод, что Трамп принял решение подойти к украинскому конфликту с «коммерческой точки зрения».

Среди прочего представитель МИД РФ указала на давнюю заинтересованность США в природных богатствах Украины. С помощью коррумпированного киевского режима Вашингтон сумел без особых усилий завладеть сельским хозяйством, включая плодородные земли, а затем пожелав завладеть и недрами.

До этого Захарова высказалась о том, что тем странам, которые желают получить украинские ресурсы, следует проверить, какие территории еще находятся под контролем Киева.

4 февраля глава Белого дома заявил, что готов продолжить поддержку Украины в случае, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп проводит колониальную политику в отношении Украины.