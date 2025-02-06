Посольство России в Бангладеш предупредило россиян об акциях в стране

Посольство России в Бангладеш в своем Telegram-канале предупредило россиян о протестных акциях в стране.

«В Бангладеш продолжаются спорадические протестные акции, сопровождающиеся перекрытием дорог, массовыми шествиями, иногда — вандализмом», — отметили в дипломатической миссии.

Там рекомендовали россиянам, проживающим в крупных городах, в частности в столице, Дакке, следить за новостями и избегать кварталов, в которых запланированы акции.

30 декабря 2024 года сообщалось, что Вооруженные силы Бангладеш достигли соглашения с армией Пакистана о проведении обучения военных, что станет первым случаем военного сотрудничества после войны за независимость Бангладеш от Индии в 1971 году. С соответствующим предложением к Бангладеш обратился председатель Объединенного комитета начальников штабов армии Пакистана генерал Самшад Мирза. По данным источников, обучение начнется в феврале в военном городке Мименсингх.

Ранее в Индии обвинили Пакистан в причастности к протестам в Бангладеш.