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Пакистанская армия вернется в Бангладеш впервые с 1971 года

Бангладеш впервые с 1971 года достигла соглашения с Пакистаном об обучении военных
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Maxim Zmeyev/Reuters

Вооруженные силы Бангладеш достигли соглашения с армией Пакистана о проведении обучения военных, что станет первым случаем военного сотрудничества после войны за независимость Бангладеш от Индии в 1971 году. Об этом пишет индийское издание Economic Times.

«Первый учебный модуль под руководством пакистанской армии может продлиться год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с соответствующим предложением к Бангладеш обратился председатель Объединенного комитета начальников штабов армии Пакистана генерал Самшад Мирза. По данным источников, обучение начнется в феврале в военном городке Мименсингх.

В результате войны 1971 года провинция Пакистана — Восточный Пакистан — стала независимым государством — Бангладеш.

Глава министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар ранее заявил, что эпоха непрерывного диалога Индии и Пакистана завершилась.

Ранее в Индии обвинили Пакистан в причастности к протестам в Бангладеш.

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