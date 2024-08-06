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В Индии обвинили Пакистан в причастности к протестам в Бангладеш

India Today: к протестам в Бангладеш причастна пакистанская разведка

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

К проходящим в Бангладеш массовым протестам могут быть причастны пакистанские спецслужбы. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает газета India Today.

По информации издания, имеются доказательства того, что заместитель главы Националистической партии Бангладеш Тарик Рахман в Саудовской Аравии провел встречу с сыном бывшего премьера страны и лидера оппозиционной Национальной партии Бангладеш Халеды Зия и сотрудниками межведомственной разведки Пакистана (ISI).

Пакистанская армия и разведка планировали свергнуть действующее правительство и привести к власти оппозиционеров, придерживающихся пропакистанского курса. ISI оказала существенную помощь основному организатору студенческих протестов в стране исламистской организации «Ислами Чатра Шибир».

Кроме того, отметили собеседники газеты, свою роль в обострении положения в Бангладеш сыграл и Пекин.

До этого сообщалось, что лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, бизнесмен и банкир Мухаммад Юнус возглавил временное правительство Бангладеш.

Ранее посольство РФ призвало россиян покинуть Бангладеш.

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