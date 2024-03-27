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Чехия внесла Медведчука в санкционные списки

Премьер Чехии Фиала сообщил о санкциях против Медведчука и Voice of Europe

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РИА Новости

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна ввела санкции против главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, компании Voice of Europe и продюсера Артема Марчевского. Его слова приводит ТАСС.

По словам Фиалы, Медведчук «руководил несколькими операциями влияния или сетями [по воздействию с целью распространения российского влияния] из РФ» и связан с Кремлем, а компания Voice of Europe является его инструментом в Чехии. Марчевского он назвал участником «этой деятельности».

До этого стало известно, что Медведчук пытается восстановить гражданство Украины и статус нардепа.

Медведчук обратился в суд в феврале 2023 года, спустя месяц после того, как президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства. Производство по делу было открыто в марте, а заседания суда продолжаются до сих пор.

Ранее США внесли гражданина РФ и российскую компанию в санкционные списки по Сирии.

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