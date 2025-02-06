Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома

Азербайджан направил России ноту о прекращении деятельности Русского дома в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.

«Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку 3 февраля», — сказал он.

Представитель МИД отметил, что Азербайджан ожидает от российской стороны принятия соответствующих мер.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что азербайджанские власти потребовали закрыть Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку в связи с отсутствием у него юридической регистрации.

В январе текущего года телеканал Baku.tv обнародовал репортаж о Русском доме в столице Азербайджана. Тогда журналисты заявили, что российский культурный центр якобы имеет отношение к шпионской деятельности. Комментируя ситуацию, Примаков сообщил о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против данного СМИ.

Ранее в МИД РФ назвали безосновательными обвинения против Русского дома в Азербайджане.