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МИД РФ отреагировал на кампанию СМИ Азербайджана против Русского дома в Баку

Замглавы МИД назвал безосновательными обвинения СМИ Азербайджана в адрес РФ
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин пригласил на встречу азербайджанского посла в Москве Рахмана Мустафаева и заявил ему о безосновательности обвинений, прозвучавших в адрес России в публикациях СМИ республики. Соответствующий пресс-релиз опубликовало внешнеполитическое ведомство РФ.

«Выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку», — говорится в заявлении.

Галузин отметил важность развития отношений между РФ и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества, что предусматривает подписанная 22 февраля 2022 года Декларации в национальных интересах обоих государств.

24 января глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале написал, что готовится судебный иск о защите деловой репутации против азербайджанского телеканала Baku.tv. По его словам, «финансируемое правительством» республики СМИ сделало репортаж о Русском доме в Баку, в котором утверждается, что учреждение якобы ведет шпионскую деятельность под видом гуманитарной и культурной работы.

Ранее в МИД РФ назвали фейком письмо от Лаврова главе МИД Азербайджана.

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