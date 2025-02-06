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Посол РФ назвал размещение войск ЕС на Украине объявлением войны

Мешков заявил, что размещение войск ЕС на Украине станет объявлением войны
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Fred Marie/Shutterstock/FOTODOM

Размещение войск Европейского союза (ЕС) на Украине во время конфликта является фактическим объявлением войны. Об этом РИА Новости заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Мы относимся к этому серьезно. <...> Размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро 28 января подтвердил, что в течение первого квартала текущего года на Украину поступят самолеты Mirage 2000.

В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца 2025 года организует подготовку украинских летчиков. При этом, по утверждению французского лидера, переданное Украине вооружение не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном тренировочные миссии на Украине.

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