Посол РФ назвал размещение войск ЕС на Украине объявлением войны

Размещение войск Европейского союза (ЕС) на Украине во время конфликта является фактическим объявлением войны. Об этом РИА Новости заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Мы относимся к этому серьезно. <...> Размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро 28 января подтвердил, что в течение первого квартала текущего года на Украину поступят самолеты Mirage 2000.

В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца 2025 года организует подготовку украинских летчиков. При этом, по утверждению французского лидера, переданное Украине вооружение не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном тренировочные миссии на Украине.