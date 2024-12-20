Совет Европы поможет Грузии подготовить поправки в закон об иноагентах

Совет Европы и Грузия создадут рабочую группу по поправкам к закону об иноагентах. Об этом рассказал генеральный секретарь Ален Берсе на пресс-конференции в Тбилиси, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы создадим рабочую группу с Грузией и экспертами Совета Европы, Венецианской комиссии, чтобы определить изменения, которые будут сделаны в этом законе», — сказал он.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

В октябре на встрече в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза пришли к выводу, что шаги Тбилиси не соответствуют европейским принципам и ценностям. Саммит ЕС заявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в Евросоюз.

Ранее в ЕС назвали условие, при котором Грузия никогда не вступит в объединение.