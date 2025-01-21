Володин осудил выход США из ВОЗ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин объяснил корыстью выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Об этом Володин заявил РИА Новости.

«Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — считает Володин.

До этого глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал к выходу Британии из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он отменил десятки решений, принятых экс-президентом США Джо Байденом. Также Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения в первый день своего второго президентского срока. По его мнению, США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.

Ранее в Госдуме РФ рассказали о трех амплуа Трампа.