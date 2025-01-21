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Володин осудил выход США из ВОЗ

Володин объяснил корыстью выход США из Всемирной организации здравоохранения
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин объяснил корыстью выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Об этом Володин заявил РИА Новости.

«Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — считает Володин.

До этого глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал к выходу Британии из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он отменил десятки решений, принятых экс-президентом США Джо Байденом. Также Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения в первый день своего второго президентского срока. По его мнению, США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.

Ранее в Госдуме РФ рассказали о трех амплуа Трампа.

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