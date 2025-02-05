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Медведчук заявил о плохих новостях для Украины

Медведчук заявил о плохих новостях для Украины из-за политики Трампа
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РИА Новости

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина не является приоритетом внешней политики президента США Дональда Трампа, и это является плохой новостью для президента Владимира Зеленского. Такое мнение он выразил в статье для kp.ru.

Политика нового президента ясна — усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих. И тут для режима Зеленского плохие новости, он для США не свой, что легко было предположить с самого начала», — заявил Медведчук.

По словам украинского политика, Вашингтон достиг своей цели на Украине, добившись углубления раскола между ЕС и Россией, а потому теперь действующему украинскому режиму стоит ждать «выстрела в спину».

Также Медведчук заявил, что только Вооруженные силы России обеспечат мир для Украины. Основным же посылом статьи является необходимость возвращения Россией своих «исконных земель».

В январе 2023 года Зеленский сообщил, что лишил своим указом Медведчука украинского гражданства. Долларовый миллионер и нардеп Медведчук был ранее арестован СБУ, а после — передан российской стороне в рамках обмена пленными. О карьере украинского политика читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что победа Трампа на выборах затмила обсуждение Украины.

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