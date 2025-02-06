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Поляков предупредили о возможных стычках с украинцами на улицах

Do Rzeczy: в польских городах могут начаться стычки местных с украинцами
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Shutterstock

На улицах польских городов могут вскоре начаться стычки местных жителей с украинцами. Такое мнение высказала украинская журналистка Наталья Панченко в интервью польскому изданию Do Rzeczy.

«Рост враждебности между украинцами и поляками уже очень опасен для Польши. Потому что на территории Польши между ними начнутся стычки», — сказала Панченко.

Издание также предупреждает, что могут столкнуться с поджогами магазинов и домов.

Недавно сообщалось, что украинцы в Польше получают фальшивые письма от Управления по вопросам миграции страны с уведомлением о том, что их сопроводят в мобилизационный пункт ВСУ, а в случае неявки экстрадируют.

Кроме того сообщалось, что кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский предложил правительству страны лишить неработающих граждан Украины детских пособий. Он уверен, что украинцам нужно платить пособия только в том случае, если они устроены на работу и платят налоги.

Ранее в Польше заявили о растущем количестве дезертиров среди украинских военных.

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