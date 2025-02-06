Полковник раскрыл цель контратаки ВСУ в Курской области

Наступлением в Курской области ВСУ пытаются улучшить свое тактическое положение, однако их действия являются безрассудством, которое приведет к потере личного состава. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Они считают, что могут улучшить свое тактическое положение. Это абсолютно безрассудные действия, которые приводят только к потере личного состава и техники», — отметил Матвийчук.

По словам военного, контратакой в российском регионе Киев пытается привлечь внимание стран Запада, чтобы показать свои возможности. Таким образом Украина хочет выбить денег на продолжение конфликта, считает эксперт.

В то же время он заметил, что «масштабных наступлений украинской армии уже ждать не стоит, они на их не способны».

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что солдаты ВСУ на западной технике пошли в наступление в Курской области. По данным военкоров, украинские войска наступают на танках и бронемашинах силами до трех батальонов, по ним ведут огонь артиллерия и авиация ВС РФ.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР.

Ранее эксперт предрек разгром ВСУ при контрнаступлении в Курской области.