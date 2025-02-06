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Эксперт предрек разгром ВСУ при контрнаступлении в Курской области

Капитан Дандыкин: ВСУ понесут большие потери в контрнаступлении в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут большие потери при контратаке в Курской области. Об этом в беседе с News.ru заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Будет работать наша авиация, несомненно, и, соответственно, с земли будут уничтожать. В оборону наши тоже умеют. Воевать умеют, это жизнь заставила. Значит, будут большие потери у врага, в том числе танков», — сказал Дандыкин.

Он напомнил, что ВСУ уже попытались провести контрнаступление в российском регионе в августе 2024 года. Капитан выразил уверенность, что ВС РФ справятся и с этой контратакой.

Дандыкин также подчеркнул, что ВСУ бросают в Курскую область все силы, но «ударного кулака» у них больше не будет.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что солдаты ВСУ на западной технике пошли в наступление в Курской области. По данным военкоров, украинские войска наступают на танках и бронемашинах силами до трех батальонов, по ним ведут огонь артиллерия и авиация ВС РФ.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР.

Ранее стала известна возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области.

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