В феврале Лавров проведет переговоры с главой МИД Таджикистана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 февраля проведет в Москве переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

Уточняется, что Лавров и Мухриддин будут обсуждать взаимоотношения государств в области обороны и безопасности, а также миграционные вопросы.

«13 февраля министр иностранных дел Республики Таджикистан посетит нашу страну с официальным визитом, запланированы его переговоры с российским коллегой. Главы внешнеполитических ведомств России и Таджикистана проведут обзор хода реализации договоренностей по укреплению союзничества, стратегического партнерства двух стран»‎, — прокомментировала Захарова.

Представитель МИД РФ также отметила, что главы ведомств обсудят график встреч представителей двух государств в 2025 году. Отдельно Лавров и Мухриддин уделят внимание вопросам обороны, безопасности и миграции.

Накануне Лавров заявил, что РФ будет наблюдать за изменениями после слов Рубио о многополярности. По словам Лаврова, подобные слова раньше не звучали из уст американских политиков, и российская сторона будет наблюдать за тем, как это «будет преломляться в практической политике».

Ранее Лавров заявил о «ковбойских наскоках» новой администрации США.