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В Финляндии школьника с российским паспортом не пустили на экскурсию на АЭС

Yle: школьнику из семьи россиян запретили ехать на экскурсию на АЭС в Финляндии
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Wikimedia Commons

Руководство атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото», расположенной в Финляндии, запретило школьнику с российским паспортом посетить инфраструктурный объект в составе экскурсионной группы. Об этом сообщает Yle.

По информации журналистов, инцидент произошел еще в ноябре 2024 года. Ученики гимназии Kulosaaren lukio должны были посетить АЭС «Олкилуото» в рамках экскурсии. Однако одного из детей, рожденного в Финляндии и имеющего двойное гражданство, не пустили на территорию ядерного объекта.

В образовательном учреждении рассказали, что соответствующее решение приняло руководство атомной электростанции. Ее сотрудники просмотрели анкеты с личными данными учащихся и составили список школьников, которые могут поехать на экскурсию. При этом исключение из этого списка ребенка с паспортом РФ представители АЭС объяснили «соображениями безопасности и сложившейся ситуацией в мире».

Комментируя ситуацию, мать мальчика назвала произошедшее дискриминацией.

«Неужели на АЭС реально думают, что ребенок может оказаться шпионом? В чем смысл отказа? Каким образом мой сын несет ответственность за «сложившуюся в мире ситуацию»?» — задалась вопросом женщина.

Журналисты обратились в полицию безопасности Финляндии, но там заявили, что не комментируют отдельные инциденты. При этом, по словам правоохранителей, власти не давали общих указаний по усилению безопасности на стратегических объектах в стране.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался о возможности открытия границ с РФ.

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