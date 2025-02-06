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Главу сирийского МИД пригласили в Брюссель

Кая Каллас пригласила главу МИД Сирии Шайбани посетить Брюссель
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Giuseppe Lami/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель евродипломатии Кая Каллас направила приглашение министру иностранных дел Сирии Асааду аль-Шайбани посетить Брюссель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Анвара аль-Ануни.

«Я могу подтвердить, что глава дипломатии ЕС пригласила Асаада Шайбани посетить Брюссель во время их встречи в Эр-Рияде», — заявил аль-Ануни.

27 января Каллас заявила, что министры иностранных дел государств Евросоюза решили начать процесс смягчения антисирийских санкций. Каллас отметила, что работа в этом направлении будет вестись оперативно, однако ограничения могут вернуть, если Брюсселю не понравятся действия Дамаска.

24 января Евросоюз попросил Сирию избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия санкций Европейского Союза. Брюссель уже получил ответ от Дамаска, в котором говорится, что в Сирии в будущем могут рассмотреть этот вопрос.

Ранее сообщалось, что ЕС может смягчить санкции против банковского сектора Сирии.

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