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ЕС может смягчить санкции против банковского сектора Сирии

ЕС рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском секторе
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Mahmoud Hasano/Reuters

Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций в отношении Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его словам, смягчение санкций может произойти в банковском и инвестиционном секторах.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел государств Евросоюза решили начать процесс смягчения антисирийских санкций. Каллас отметила, что работа в этом направлении будет вестись оперативно, однако ограничения могут вернуть, если Брюсселю не понравятся действия Дамаска.

24 января Евросоюз попросил Сирию избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия санкций Европейского Союза. Брюссель уже получил ответ от Дамаска, в котором говорится, что в Сирии в будущем могут рассмотреть этот вопрос.

Ранее в Турции оценили ситуацию с российскими военными базами в Сирии.

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