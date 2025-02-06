Баку направил ноту с требованием зарегистрировать Русский дом

Азербайджан направил ноту о необходимости регистрации российского культурного центра (Русского дома), который находится в столице республики. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Там (в ноте — «Газета.Ru») говорится о том, что <...> Российский информационно-культурный центр <...> должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству», — пояснил специалист.

24 января Примаков рассказал о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против азербайджанского телеканала Baku.tv., который финансируется правительством республики. По словам главы Россотрудничества, сотрудники этого СМИ сделали репортаж о Русском доме в Баку. При этом журналисты заявили, что учреждение якобы занимается шпионской деятельностью.

Позже заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджана в стране Рахманом Мустафаевым и заявил ему о безосновательности обвинений, предъявленных российскому культурному центру. В то же время дипломат отметил важность развития отношений между Москвой и Баку в духе стратегического партнерства и союзничества.

Ранее в Азербайджане заявили о публикации в российских СМИ дезинформации о крушении самолета в Казахстане.