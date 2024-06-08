В России предложили при обмене брать в залог предметы музеев других стран

При межмузейном обмене необходимо брать в залог предметы, представляющие ценность для тех государств, в которые Россия отправляет свои коллекции. С таким предложением выступил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что такие обмены сегодня в высшей степени рискованны.

«Каждый раз надо внимательно смотреть на то, что мы отправляем. Хорошо бы иметь в залогах некоторые предметы, которые представляют ценность для тех стран, в которые мы отдаем свои коллекции», — сказал Швыдкой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, есть не так много государств, куда можно отправлять выставки без опасения, «что эти ценности будут арестованы».

Спецпредставитель президента также отметил, что внутри СНГ функционирует плохо отработанный механизм взаимной защиты ценностей.

«Например, для того чтобы отправить коллекцию в Азербайджан или в Казахстан, уверен, нужны правительственные гарантии или даже гарантии президента на самом высоким уровнем», — продолжил он.

Швыдкой также выразил мнение, что безопасными для музейного обмена являются Китай, некоторые страны Персидского залива, Саудовская Аравия, Катар, возможно, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

До этого международную выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость — жительница Ялты Наталия Корнеева.

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