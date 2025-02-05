В Китае предупредили США об исходе торговой войны

В МИД КНР предупредили США, что в торговой войне победителей не будет

В торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами победителей не будет. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«В торговых и тарифных войнах нет победителей, а давление и угрозы не подействуют на Китай», — заявил Линь.

2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Размер пошлин для Мексики и Канады составил 25%, тогда как для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

До этого постоянное представительство Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) заявило, что американские десятипроцентные пошлины на китайские товары мешают двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушают стабильность глобальных цепочек поставок.

Ранее американцы перестали получать посылки из Китая.