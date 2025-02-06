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В российском МИДе назвали причины торговой воны США и Китая

Захарова: США торговой войной пытаются сбить Китай с курса развития
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ошибочно считать, что с приходом американского президента Дональда Трампа США начали вести торговую войну с Китаем. На самом деле она длится уже десятилетия и направлена на то, чтобы сбить КНР с собственного курса развития и пролоббировать интересы Штатов в отдельных сегментах экономики, заявила 360.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Первые санкции Штаты ввели против Китая еще после студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, напомнила дипломат. Впоследствии, по ее словам, американские политики пытались «раскачать» ситуацию в Китае изнутри, что подтверждает поездка экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.

«Она же была тем самым, прости Господи, человеком, который летел на самолете в сторону Тайваня, когда весь мир с ужасом наблюдал, чем это все закончится», — заявила Захарова, добавив, что это было сделано для дестабилизации ситуации в КНР.

Сегодняшние торговые войны обусловлены не общенациональными интересами США, а желанием группы лоббистов, убеждена представитель дипведомства. По ее словам, представители этой группы при необходимости парализовать тот или иной сегмент экономики конкурентов, используют нерыночные подходы, а внешнюю политику.

Напомним, Трамп сначала подписал указ о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, а затем приостановил этот процесс на 30 дней для Канады и Мексики после того, как стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. Решение о введении 10%-ных пошлин для Китая осталось в силе, на фоне чего Пекин сообщил об ответных мерах. Так, с 10 февраля КНР вводит пошлины в 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также 10% — на нефть, сельхозтехнику и некоторые автомобили из США, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Китае ранее предупредили США об исходе торговой войны.

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