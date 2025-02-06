Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили призыв Меркель не допустить победы России на Украине

Сенатор Пушков раскритиковал Меркель после ее призыва не допустить победы России
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал призыв экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель не допустить победы России на Украине. В своем Telegram-канале он написал, что она никогда не отличалась оригинальным мышлением.

По его словам, ее лидерские качества сильно переоценены, и все, что она демонстрировала в международных делах «и то не всегда» – осторожность и здравый смысл. Он напомнил, что единственное ее принципиальное решение открыть границы для беженцев в 2015 году обернулось катастрофой.

«Вот и сейчас Меркель выдала очередную банальность, призвав «не допустить победы России». Как не допустить, за счет чего не допустить, возможно ли ее не допустить - на эти вопросы у нее нет ответов. Тем не менее ее призыв вредоносен, так как делает упор на продолжение войны, а не на ее прекращение», — заявил Пушков.

До этого Меркель призвала думать о том, как поддерживать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, чтобы Россия не победила в конфликте», но при этом действовать осторожно.

Ранее в Германии оценили обвинения Бербок в адрес России из-за диверсий с монтажной пеной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами