В Совфеде оценили призыв Меркель не допустить победы России на Украине

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал призыв экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель не допустить победы России на Украине. В своем Telegram-канале он написал, что она никогда не отличалась оригинальным мышлением.

По его словам, ее лидерские качества сильно переоценены, и все, что она демонстрировала в международных делах «и то не всегда» – осторожность и здравый смысл. Он напомнил, что единственное ее принципиальное решение открыть границы для беженцев в 2015 году обернулось катастрофой.

«Вот и сейчас Меркель выдала очередную банальность, призвав «не допустить победы России». Как не допустить, за счет чего не допустить, возможно ли ее не допустить - на эти вопросы у нее нет ответов. Тем не менее ее призыв вредоносен, так как делает упор на продолжение войны, а не на ее прекращение», — заявил Пушков.

До этого Меркель призвала думать о том, как поддерживать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, чтобы Россия не победила в конфликте», но при этом действовать осторожно.

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