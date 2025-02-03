Эксперт предрек дальнейшее снижение курса биткоина

Курс биткоина может опуститься до $75-80 тыс. в ближайшие полгода, заявил «Газете.Ru» генеральный директор IT-компании Tehnobit Александр Пересичан.

Курс биткоина 3 февраля составлял чуть более $95 тыс. За день криптовалюта подешевела более чем на 3%.

«Ситуация на крипторынке становится напряженной, и все больше факторов указывают на возможное продолжение снижения курса биткоина. Введение торговых пошлин США вызвало эффект домино: инвесторы начали фиксировать прибыль, продавая биткоины, а общий настрой сменился с оптимизма на осторожность и даже страх. Оптимистичный сценарий на ближайшие полгода — биткоин находит поддержку в диапазоне $95–100 тыс., после чего переходит к росту на фоне законодательных инициатив администрации Трампа и достигает $110-115 тыс. Однако если давление на биткоин продолжится, тестирование уровней в районе $75–$80 тыс. тоже нельзя исключать», — пояснил Пересичан.

По его словам, в ближайшие полгода на крипторынок продолжат влиять денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, инфляция и глобальный спрос на рисковые активы.

Эксперт уточнил, что, помимо этих факторов, появился еще один — действия новой администрации США, на которую криптоинвесторы возлагали большие надежды, связанные с поддержкой криптоиндустрии. Пересичан сказал, что введение повышенных тарифов на импорт из Мексики, Канады и Китая может привести к росту инфляции на внутреннем американском рынке, а это замедлит темпы снижения ключевой ставки со стороны ФРС. В результате интерес к рисковым активам, в том числе к криптовалютам, снизится, и инвесторы начнут вкладываться в золото, заключил эксперт.

Ранее биткоин опустился ниже $100 тысяч на фоне запуска криптовалюты жены Трампа.