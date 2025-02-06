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В Крыму отреагировали на санкции Украины против местных музеев

Зампред парламента Крыма Цеков: санкции Украины против музеев — это невежество
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крыму считают введение Украиной санкций против музеев полуострова проявлением невежества, заявил в беседе с РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

«Новые санкции — невежество со стороны Зеленского. Это очередная выдумка Зеленского, который либо осознанно подписывает подобные указы, понимая, что он подписывает глупость, либо он абсолютно дремучий человек», — сказал представитель парламента.

Он назвал решение украинского президента объявлением войны культуре и историческому наследию крымских народов.

6 февраля Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев. Речь идет об историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический», Центральном музее Тавриды и Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

Кроме того, в санкционный список внесли первого заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина и заместителя министра культуры Владимира Осинцева, а также директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко.

Ранее на Украине раскрыли «самый эффективный» способ для Трампа надавить на Зеленского.

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