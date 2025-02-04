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На Украине раскрыли «самый эффективный» способ для Трампа надавить на Зеленского

Дубинский призвал США ввести санкции против сподвижников Зеленского и Ермака
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Shannon Stapleton/Reuters

Введение персональных санкций против ближайших сподвижников украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака станет самым эффективным способом для США надавить на Киев. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

По словам Дубинского, «идеологом войны» при Зеленском является прежде всего глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Соратники последнего, отметил депутат Рады, «подпитывают кровожадность Зеленского».

Как подчеркнул депутат, непосредственную работу карательно-репрессивной машины Украины обеспечивают: Генпрокуратура, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Бюро экономической безопасности.

Против главы этих ведомств, а также ближайших сподвижников Зеленского и Ермака необходимы американские санкции как способ давления на Киев, указал Дубинский.

«Выборочные санкции США против этих лиц будут самым эффективным способом давления на Зеленского и его кровожадность, которая держится на коррупции мусорском и судейском беспределе», — подчеркнул он.

До этого Дубинский публично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом «остановить войну».

Ранее стало известно, где могут встретиться Путин и Трамп.

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