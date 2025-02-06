Посол Токовинин предупредил об ответе РФ на операцию НАТО «Балтийский часовой»

Россия примет ответные меры на операцию НАТО в Балтийском море по патрулированию подводных коммуникаций. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

«В январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием «Балтийский часовой». <...> Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры», — сказал дипломат.

14 января в Хельсинки состоялся саммит стран — членов НАТО Балтийского региона с участием генерального секретаря организации Марка Рютте.

В совместном заявлении по итогам мероприятия сказано, что Североатлантический альянс начинает миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Решение было принято после нескольких повреждений подводных кабелей, проходящих по дну моря.

О том, зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее дипломат РФ рассказал, как Россия будет противостоять НАТО на Балтике.