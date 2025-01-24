Трамп в частном порядке уничижительно отзывался о лидерах ФРГ

WSJ: Трамп уничижительно отзывался о лидерах Германии и ее торговой политике

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в частных беседах выражал пренебрежительное мнение о немецком руководстве и торговой политике Германии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники.

В декабре американский предприниматель Илон Маск заявил, что единственной правой партией, способной спасти ФРГ, является «Альтернатива для Германии» (АдГ). Он также охарактеризовал канцлера Германии Олафа Шольца как «отстойного» и предсказал, что тот потерпит поражение на следующих выборах.

По данным WSJ, Маск поддержал АдГ после встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в середине декабря. Источники сообщают, что Трамп обсуждал с гостями недавний разговор со Шольцем и охарактеризовал его как скучного. Некоторые собеседники напомнили ему, что канцлер ФРГ поддержал его политическую соперницу на президентских выборах в США, Камалу Харрис, а кандидат от ХДС/ХСС Фридрих Мерц подверг критике его действия.

«Шольца и Мерца не пригласят на инаугурацию», — сказал Трамп, добавив уничижительные комментарии о немецких лидерах и их торговой политике, согласно публикации.

Кроме того, критические замечания о немецких политиках сделали также вице-президент США Джей Ди Вэнс.

22 января Шольц назвал президента Трампа «вызовом» для Европы.

Ранее в Европе забили тревогу из-за слов Трампа о НАТО.